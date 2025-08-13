ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области

В среду, 13 августа, сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также — транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке. Нарушителям грозят штрафы.