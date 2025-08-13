ФНС сообщила о рекордных поступлениях в бюджет РФ

За семь месяцев 2025 года поступления в федеральный бюджет России от всех налогов и сборов достигли 34,3 триллиона рублей, что на 2,4 трлн рублей или 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Егоров отметил, что рост доходов по федеральному бюджету составил 5%. При этом ненефтегазовые доходы увеличились до 9,5 триллиона рублей, что стало ростом на 27%. В числе лидеров по перечислениям в бюджет оказались обрабатывающая промышленность, финансовый и строительный секторы, торговля и IT-сектор.

