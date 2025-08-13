Еще на четырех рязанских улицах отключили холодную воду

Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по следующим адресам: Грибоедова 18, 22, 22 корп.1; Есенина 9 (ГКУ РО Центр развития сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области); Затинная 5, 7, 9, 11, 23, 24, 24а, 26 корп.1; Московское шоссе 47 корп.1.