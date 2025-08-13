Еще на четырех рязанских улицах отключили холодную воду
Еще на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом пишет «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по следующим адресам:
- Грибоедова 18, 22, 22 корп.1;
- Есенина 9 (ГКУ РО Центр развития сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области);
- Затинная 5, 7, 9, 11, 23, 24, 24а, 26 корп.1;
- Московское шоссе 47 корп.1.