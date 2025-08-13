Двух рязанцев осудили за организацию незаконной регистрации мигрантов

Фигуранты находили жилье и места трудоустройства для иностранцев-нелегалов. Преступную деятельность остановили сотрудники силового ведомства. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 2 статьи 322.1 УК России (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Одного осужденного приговорили к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу 100 тысяч рублей, второму назначили 2 года условно и штраф 50 тысяч рублей. Выявленных в ходе расследования мигрантов депортировали.