Полиция проверила прокатные пункты в рязанском Лесопарке
В рязанском Лесопарке автоинспекторы провели проверку пунктов проката средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщила пресс-служба рязанской полиции.

Целью мероприятия было предотвратить аварии с участием прокатной техники.

Полицейские выяснили, что в пунктах проката выдают электросамокаты и другие транспортные средства с мощностью от 250 до 300 Вт. Для их использования нужно иметь водительское удостоверение, но сотрудники проката не всегда проверяют наличие таких документов.

Кроме того, многие организации не смогли предоставить необходимую документацию на свои транспортные средства.

Проверки продолжаются, и по всем выявленным нарушениям будут приняты меры.

Фото: Рязанская полиция