Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз

По данным канала, девочка появилась на свет 12 августа около 10 часов вечера в роддоме в Москве. Вес ребенка составил 4050 граммов, рост — 53 сантиметра. Лебедев присутствовал на родах. Как пишет Mash, всего у него пять дочерей и шесть сыновей от шести разных женщин. Самому старшему — 24 года.

