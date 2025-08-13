Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 2025 13:15
873
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 195
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 589
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 892
Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз
50-летний дизайнер Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз. Об этом сообщил Mash.

По данным канала, девочка появилась на свет 12 августа около 10 часов вечера в роддоме в Москве. Вес ребенка составил 4050 граммов, рост — 53 сантиметра. Лебедев присутствовал на родах.

Как пишет Mash, всего у него пять дочерей и шесть сыновей от шести разных женщин. Самому старшему — 24 года.