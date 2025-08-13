Аналитики выяснили, какие профессиональные сферы больше всего интересуют рязанцев

За последние 30 дней жители региона обновили или разместили более 31,7 тысяч резюме. По данным аналитиков, лидерами по желанию найти новую работу в Рязанской области стали топ-менеджеры — их активность выросла на 35%, трудоустроиться хотят более 1,2 тысяч человек. На втором месте — рабочий персонал и работники сферы транспорта, логистики и перевозок, показавшие одинаковый рост на уровне 33% (более 6,1 тыс. и 4,6 тыс. соискателей соответственно). Замыкает рейтинг сфера закупок — активность специалистов увеличилась на 30%.

Кроме того, на данный момент в Рязанской области ищут работу более 3,6 тысяч производственников, их число увеличилось на 21%. Также активизировались более 3 тысяч ИТ-специалистов (+23% новых соискателей). Не менее активны преподаватели и репетиторы: их активность выросла на 18%.