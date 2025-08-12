Жительница села Захарово вырастила томат весом 561 грамм

В теплице Зои Буртасовой из села Захарово вырастили впечатляющий томат весом 561 грамм сорта «сто пудов». Об этом пишет ИД «Пресса». Этот гигант стал настоящей гордостью хозяйки, так как ветка, на которой он созрел, не обломилась, несмотря на его внушительный вес. Зоя Ивановна высадила рассаду в конце апреля, но в начале мая саженцы подверглись заморозкам, и большинство из них погибли. Тем не менее, те, что выжили, получили должный уход и теперь радуют урожаем. Интересно, что для достижения такого результата хозяйка не использовала специальных удобрений, а лишь вовремя обрывала лишние листья.

Фото: ИД «Пресса»