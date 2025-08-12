Зеленский: выход из Донбасса приведет к третьей войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не покинут Донбасс. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».
«Мы не выйдем из Донбасса. Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну», — отметил глава Украины.
Эти слова прозвучали в ответ на сигналы от России, переданные специальным посланником президента США Дональда Трампа, Стивеном Уиткоффом, о готовности Москвы к завершению конфликта.
Зеленский также отметил, что не намерен обсуждать территориальные уступки с Трампом, ссылаясь на Конституцию Украины. Однако он оставил открытой возможность вернуться к этому вопросу, если будет приглашен на встречу с президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.