Зеленский: выход из Донбасса приведет к третьей войне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не выйдут из Донбасса и предупредил, что выход по своей воле или под давлением приведёт к третьей войне. Это было ответом на сигналы Москвы, переданные спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом о готовности завершить конфликт. Зеленский добавил, что не станет обсуждать территориальные уступки с Трампом из‑за Конституции, но не исключил такого вопроса при возможной встрече с лидерами России и США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не покинут Донбасс. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Мы не выйдем из Донбасса. Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну», — отметил глава Украины.

Эти слова прозвучали в ответ на сигналы от России, переданные специальным посланником президента США Дональда Трампа, Стивеном Уиткоффом, о готовности Москвы к завершению конфликта.

Зеленский также отметил, что не намерен обсуждать территориальные уступки с Трампом, ссылаясь на Конституцию Украины. Однако он оставил открытой возможность вернуться к этому вопросу, если будет приглашен на встречу с президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.