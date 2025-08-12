Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
Она считает, что это не сильно повлияет на вес ребенка, так как главные пищевые привычки формируются в семье. Замена мучных изделий на овощи и фрукты полезна, но эффект возможен только при правильном питании дома. Также, по мнению эндокринолога, есть негативные риски. Без схожей альтернативы дети могут начать искать вредные перекусы. Резкие запреты вызовут желание нарушить правила. Специалистка считает, что подход должен быть постепенным: сначала использовать цельнозерновую муку, уменьшить сахар и заменить колбасу на мясо, затем расширять ассортимент. Важно, чтобы меню было разнообразным и доступным.

Врач прокомментировала замену в российских школах выпечки и пиццы на салаты. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на эндокринолога Юлию Сидорову.

Она считает, что это не сильно повлияет на вес ребенка, так как главные пищевые привычки формируются в семье. Замена мучных изделий на овощи и фрукты полезна, но эффект возможен только при правильном питании дома.

Также, по ее мнению, есть негативные риски. Без схожей альтернативы дети могут начать искать вредные перекусы. Резкие запреты вызовут желание нарушить правила. Специалистка считает, что подход должен быть постепенным: сначала использовать цельнозерновую муку, уменьшить сахар и заменить колбасу на мясо, затем расширять ассортимент. Важно, чтобы меню было разнообразным и доступным.

Необходимо помимо прочего проводить образовательные мероприятия, чтобы объяснить детям и родителям важность изменений и сформировать долгосрочную мотивацию.