В Ряжском округе отремонтируют четыре участка дорог до конца 2025 года

В Ряжском округе до конца 2025 года запланировали ремонт четырех участков автотрасс. В настоящее время ведутся работы на дорогах по улицам Красной и Малиновый овраг в городе Ряжске. Подрядчик уже приступил к укладке нового покрытия, после чего будет выполнена разметка и установка дорожных знаков. Также завершаются работы на трассе Ратманово — Киселевка протяженностью более 5 километров. На данном этапе производится разборка грунта, а затем планируется обустройство обочин и обновление асфальтобетонного покрытия. Кроме того, в нормативное состояние приводится участок автодороги Киселевка — Шереметьево длиной свыше 3 километров. Эти маршруты обеспечивают подъезд к животноводческим комплексам села Шереметьево в Ряжском округе.

Фото: Правительство Рязанской области