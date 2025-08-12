В Рязанском кардиодиспансере появилась новая навигация для пациентов
Отмечается, что в учреждении установили более 50 табличек, которые помогут пациентам быстрее находить нужные кабинеты и службы, сориентироваться в здании.
В Рязанском кардиодиспансере появилась новая навигация для пациентов. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.
