В Рязанской области жена участника СВО втайне оформила на него кредиты

В Рязанском районе жена участника СВО втайне оформила на него кредиты. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

В надзорный орган обратилась женщина, которая рассказала, что супруга ее сына, выполняющего боевые задачи в зоне СВО, через телефон мужа оформила несколько кредитов на его имя на общую сумму около 1,5 млн рублей.

Деньги злоумышленница использовала по своему усмотрению. Долг не выплачивала. Супругу о кредитах не сообщила.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Рязанский районный суд.