В Рязанской области изъяли около тонны небезопасной молочной продукции

В Рязанской области за семь месяцев 2025 года изъяли около тонны небезопасной молочной продукции. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Управление отобрало 95 проб молочной продукции от 26 рязанских производителей. Мониторинг качества проходил:

на молокоперерабатывающих предприятиях;

на объектах розничной торговли;

в социально значимых учреждениях региона.

Исследование показало, что часть образцов не соответствовала требованиям технических регламентов ЕАЭС. В продукции нашли микробиологические загрязнения, остаточные количества ветеринарных препаратов, не заявленные в составе говяжий и растительные жиры.

Виновным выписали штрафы на общую сумму около 700 тысяч рублей.