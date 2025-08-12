Рязань
В Рязанской области изъяли около тонны небезопасной молочной продукции
Управление отобрало 95 проб молочной продукции от 26 рязанских производителей. Мониторинг качества проходил на молокоперерабатывающих предприятиях, объектах розничной торговли, в социально значимых учреждениях региона. Исследование показало, что часть образцов не соответствовала требованиям технических регламентов ЕАЭС. В продукции нашли микробиологические загрязнения, остаточные количества ветеринарных препаратов, не заявленные в составе говяжий и растительные жиры.

В Рязанской области за семь месяцев 2025 года изъяли около тонны небезопасной молочной продукции. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Управление отобрало 95 проб молочной продукции от 26 рязанских производителей. Мониторинг качества проходил:

  • на молокоперерабатывающих предприятиях;
  • на объектах розничной торговли;
  • в социально значимых учреждениях региона.

Исследование показало, что часть образцов не соответствовала требованиям технических регламентов ЕАЭС. В продукции нашли микробиологические загрязнения, остаточные количества ветеринарных препаратов, не заявленные в составе говяжий и растительные жиры.

Виновным выписали штрафы на общую сумму около 700 тысяч рублей.