В Рязанской больнице имени Семашко откроется Центр рефракционной хирургии. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Медучреждение завершает этапы подготовки. В отделении установлено современное высокоточное оборудование, которое позволяет проводить лазерную коррекцию зрения по методике SmartSight, осуществлять комплексную диагностику оптической системы глаза и оценивать состояние сетчатки. Также будут выполняться амбулаторные операции по коррекции близорукости и астигматизма.

Кадровый состав полностью укомплектован. Все специалисты прошли соответствующее обучение.

Планируется, что Центр начнет принимать первых пациентов уже этой осенью.

Фото: группа «Министерство здравоохранения Рязанской области» ВКонтакте.