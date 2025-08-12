Рязань
Все публикации →
В Рязани из-за ремонтных работ изменят схему движения общественного транспорта
В Рязани из-за ремонтных работ изменят схему движения общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

На улице Великанова проведут капремонт теплотрассы. Проезд закроют от пересечения с Юбилейной улицей до пересечения с Народным бульваром с 08:00 13 августа до 23:00 1 октября.

В связи с этим движение общественного транспорта организуют по схеме:

  • автобусы маршрута № 88М2 в прямом и обратном направлении следуют по Народному бульвару, ул. Крупской, ул. Юбилейной;
  • автобусы маршрута № 42М2 при движении со стороны Московского шоссе в направлении остановочного пункта «ул. Новаторов» следуют по Народному бульвару, ул. Крупской, ул. Костычева, далее по своему маршруту;
  • троллейбусы маршрута № 10 при движении в сторону остановочного пункта «ул. Крупской» следуют по Московскому шоссе, ул. Юбилейной, при движении в направлении «пл. Попова» по ул. Крупской, Народный бульвар, далее по маршруту.