В Рязани из-за ремонтных работ изменят схему движения общественного транспорта

На улице Великанова проведут капремонт теплотрассы. Проезд закроют от пересечения с Юбилейной улицей до пересечения с Народным бульваром с 08:00 13 августа до 23:00 1 октября. В связи с этим движение общественного транспорта организуют по схеме: автобусы маршрута № 88М2 в прямом и обратном направлении следуют по Народному бульвару, ул. Крупской, ул. Юбилейной; автобусы маршрута № 42М2 при движении со стороны Московского шоссе в направлении остановочного пункта «ул. Новаторов» следуют по Народному бульвару, ул. Крупской, ул. Костычева, далее по своему маршруту.

