В Кадомском районе инвалид добился необходимых технических средств

В Кадомском районе прокуратура добилась восстановления прав инвалида на технические средства реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по области. В ходе проверки было установлено, что инвалид 1 группы в течение полугода не получал необходимые технические средства. Для защиты прав заявителя прокуратура направила исковое заявление в Кадомский районный суд с требованием обязать региональное отделение Соцфонда России обеспечить инвалида необходимыми средствами реабилитации и выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, и исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

В Кадомском районе прокуратура добилась восстановления прав инвалида на технические средства реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по области.

В ходе проверки было установлено, что инвалид 1 группы в течение полугода не получал необходимые технические средства.

Для защиты прав заявителя прокуратура направила исковое заявление в Кадомский районный суд с требованием обязать региональное отделение Соцфонда России обеспечить инвалида необходимыми средствами реабилитации и выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, и исполнение решения находится на контроле прокуратуры.