В готовой кулинарии гипермаркета «Глобус» нашли кишечную палочку

Санитарную проверку не прошли: салат «Столичный», смузи «Клубника — банан», набор роллов «Канада лайт». В них обнаружили бактерии кишечной палочки. Также, во время забора проб выяснилось, что 50% исследуемых образцов продукции не соответствуют микробиологическим нормам. Суд назначил гипермаркету административный штраф в размере 700 тысяч рублей. Однако компания не согласилась и подала апелляцию.