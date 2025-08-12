В Госдуме поддержали увеличение декретных выплат для семей с детьми

Светлана Бессараб поддержала предложение Александра Ларионова увеличить декретные выплаты до 60% среднего дохода для второго ребёнка на 2,5 года и до 80% для третьего на 3 года. Она подчеркнула необходимость тщательных расчётов, отметила рост пособий за последние два года и сообщила о законопроектах по учёту ухода за детьми в страховом стаже без лимита и по выплатам от всех работодателей при нескольких местах работы.

Светлана Бессараб, член комитета Госдумы, поддержала идею увеличения декретных выплат для семей с детьми, сообщает Лента. ру.

Она отметила, что чем больше детей в семье, тем больше социальных гарантий должно быть для родителей.

С инициативой о повышении декретных пособий выступил Александр Ларионов, который предложил увеличить выплаты до 60% от среднего дохода для второго ребенка и до 80% для третьего. При этом срок выплат должен составлять 2,5 и 3 года соответственно.

Бессараб подчеркнула, что такая инициатива требует тщательного расчета, так как резкое увеличение пособий может быть сложным. Она также отметила, что власти уже работают над расширением социальных льгот для семей с детьми. Например, за последние два года пособия по уходу за ребенком значительно увеличились.

Кроме того, депутат рассказала о новом законопроекте, который позволит учитывать время ухода за детьми в страховой стаж для начисления пенсии. Теперь матери смогут накапливать пенсионные баллы за годы ухода за детьми без ограничений по количеству детей.

Также Бессараб сообщила о планах подать законопроект, который позволит получать пособия по уходу за ребенком от всех работодателей, если мать работает на нескольких местах.