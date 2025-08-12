В доме рязанца полицейские нашли более трех килограммов наркотиков

В деревне Дмитриевка Рязанского района задержали 53-летнего мужчину за хранение более трех килограммов наркотиков. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба МУВД по региону.

Во время обследования дома и построек полицейские обнаружили банки и контейнеры с высушенными растениями и части конопли, развешенные для сушки.

Экспертиза установила, что в усадьбе хранилось более 1100 граммов марихуаны. Также там было более 2200 граммов конопли.

По предварительной информации полиции, 53-летний мужчина купил в интернете семена конопли, после чего высадил их и вырастил. Затем злоумышленник собрал урожай и сначала приготовил более килограмма марихуаны, а остальные растения были в процессе сушки.

Сотрудники УНК совместно с коллегами из отдела МВД по Рязанскому району подготовили специальную операцию, чтобы при поддержке спецназа Росгвардии задержать злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.