В Дашково-Песочне образовалась пробка

В Дашково-Песочне образовалась пробка. Об этом сообщается в телеграм-канале «Рязанский слон». По словам автора, причина заключается в перекрытии трёх полос в микрорайоне. Уточняется, что из-за дождя ситуация усугубилась.