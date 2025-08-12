В Дашково-Песочне образовалась пробка
В Дашково-Песочне образовалась пробка. Об этом сообщается в телеграм-канале «Рязанский слон». По словам автора, причина заключается в перекрытии трёх полос в микрорайоне. Уточняется, что из-за дождя ситуация усугубилась.
В Дашково-Песочне образовалась пробка. Об этом сообщается в телеграм-канале «Рязанский слон».
На картах видно, что наибольшее столпотворение на улицах Новоселов и Полевой.
По словам автора, причина заключается в перекрытии трёх полос в микрорайоне.
Уточняется, что из-за дождя ситуация усугубилась.
Фото: Рязанский слон / Яндекс. Карты