Рязанский художник закончил мурал в память о железной дороге в Туме

В поселке Тума Клепиковского района рязанский художник закончил мурал в память об узкоколейной железной дороге. Об этом он сообщил на своей странице во ВКонтакте. Автор поделился деталями процесса: «Над эскизом начал работать еще в июне, было большое желание сделать вид раскрытой книги с красивой обложкой посвященной Тумскому вокзалу и строкам Паустовского». Уточняется, что всю работу полностью он выполнил кистями.

Фото: Глеб Петраков