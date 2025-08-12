Рязанец поблагодарил бригаду скорой за спасение жены. Об этом сообщила 11 августа пресс-служба регионального минздрава в своих соцсетях.
Как рассказал мужчина, женщине стало плохо из-за жары. У нее появилась сильная головная боль, головокружение.
«Самочувствие стремительно ухудшалось. Вечером супруге стало совсем плохо, она начала задыхаться. Обычные средства не помогали. Я вызвал скорую помощь», — отметил рязанец.
Он добавил, что фельдшеры бригады № 32 сделали все необходимое, чтобы состояние женщины улучшилось.
«Делали уколы, снимали ЭКГ, при этом подбадривали нас добрыми словами. Не было потеряно ни минуты. Жене стало намного легче. Дай Бог, чтобы каждому больному помогали именно так. От всего сердца признательны фельдшерам Татьяне Кубыниной и Виктории Стахиевой», — заявил мужчина.