Рязанец поблагодарил бригаду скорой за спасение жены

Как рассказал мужчина, его жене стало плохо из-за жары. У нее появилась сильная головная боль, головокружение. «Самочувствие стремительно ухудшалось. Вечером супруге стало совсем плохо, она начала задыхаться. Обычные средства не помогали. Я вызвал скорую помощь», — отметил рязанец. Он добавил, что фельдшеры бригады № 32 сделали все необходимое, чтобы состояние женщины улучшилось. «Жене стало намного легче. Дай Бог, чтобы каждому больному помогали именно так. От всего сердца признательны фельдшерам Татьяне Кубыниной и Виктории Стахиевой», — заявил мужчина.