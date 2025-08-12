Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
21°
Срд, 13
22°
Чтв, 14
21°
ЦБ USD 79.67 -0.11 12/08
ЦБ EUR 92.95 0.07 12/08
Нал. USD 80.30 / 79.70 12/08 16:00
Нал. EUR 93.92 / 94.30 12/08 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
Вчера 13:15
706
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 147
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 539
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 821
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанец поблагодарил бригаду скорой за спасение жены
Как рассказал мужчина, его жене стало плохо из-за жары. У нее появилась сильная головная боль, головокружение. «Самочувствие стремительно ухудшалось. Вечером супруге стало совсем плохо, она начала задыхаться. Обычные средства не помогали. Я вызвал скорую помощь», — отметил рязанец. Он добавил, что фельдшеры бригады № 32 сделали все необходимое, чтобы состояние женщины улучшилось. «Жене стало намного легче. Дай Бог, чтобы каждому больному помогали именно так. От всего сердца признательны фельдшерам Татьяне Кубыниной и Виктории Стахиевой», — заявил мужчина.

Рязанец поблагодарил бригаду скорой за спасение жены. Об этом сообщила 11 августа пресс-служба регионального минздрава в своих соцсетях.

Как рассказал мужчина, женщине стало плохо из-за жары. У нее появилась сильная головная боль, головокружение.

«Самочувствие стремительно ухудшалось. Вечером супруге стало совсем плохо, она начала задыхаться. Обычные средства не помогали. Я вызвал скорую помощь», — отметил рязанец.

Он добавил, что фельдшеры бригады № 32 сделали все необходимое, чтобы состояние женщины улучшилось.

«Делали уколы, снимали ЭКГ, при этом подбадривали нас добрыми словами. Не было потеряно ни минуты. Жене стало намного легче. Дай Бог, чтобы каждому больному помогали именно так. От всего сердца признательны фельдшерам Татьяне Кубыниной и Виктории Стахиевой», — заявил мужчина.