Рязанцам рассказали о пике звездопада Персеиды с 12 на 13 августа. Об этом сообщается в группе «Меридиан 39».

Отмечается, что можно увидеть до 100 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту в зените.

В этом году наблюдения осложнит Луна, которая будет вблизи фазы полнолуния, но яркие метеоры будут заметны.