Россиянам рассказали, когда может начаться новая волна заболеваемости COVID-19
По словам специалиста, несмотря на то, что коронавирус не имеет «сезона», как привычные ОРВИ и грипп, можно предположить, что новая волна начнется к концу осени — началу зимы 2025 года. «Ковид часто протекает крайне легко, и люди либо не обращаются в медучреждения, либо после обращения лечатся амбулаторно. Поэтому делать прогнозы по пику заболеваемости COVID-19 весьма сложно, могу лишь предположить, что следующий значительный подъем может произойти ближе к концу осени или началу зимы, так как дальнейший ход пандемии зависит главным образом от появления новых штаммов вируса и ослабления коллективного иммунитета», — заявил Поздняков.
Россиянам рассказали, когда может начаться новая волна заболеваемости COVID-19. Об этом 12 августа сообщил кандидат медицинских наук, врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков РИА Новости.
По словам специалиста, несмотря на то, что коронавирус не имеет «сезона», как привычные ОРВИ и грипп, можно предположить, что новая волна начнется к концу осени-началу зимы 2025 года.
«Дело в том, что ковид часто протекает крайне легко, и люди либо не обращаются в медучреждения, либо после обращения лечатся амбулаторно.
Поэтому делать прогнозы по пику заболеваемости COVID-19 весьма сложно, могу лишь предположить, что следующий значительный подъем может произойти ближе к концу осени или началу зимы, так как дальнейший ход пандемии зависит главным образом от появления новых штаммов вируса и ослабления коллективного иммунитета», — заявил Поздняков.
Этот сайт использует файлы cookie
Это необходимо для его нормальной работы и анализа трафика. Информация о вашем
IP-адресе и агенте пользователя, а также показатели производительности и безопасности передаются на сайт.