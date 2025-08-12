Россиянам рассказали, когда может начаться новая волна заболеваемости COVID-19

По словам специалиста, несмотря на то, что коронавирус не имеет «сезона», как привычные ОРВИ и грипп, можно предположить, что новая волна начнется к концу осени — началу зимы 2025 года. «Ковид часто протекает крайне легко, и люди либо не обращаются в медучреждения, либо после обращения лечатся амбулаторно. Поэтому делать прогнозы по пику заболеваемости COVID-19 весьма сложно, могу лишь предположить, что следующий значительный подъем может произойти ближе к концу осени или началу зимы, так как дальнейший ход пандемии зависит главным образом от появления новых штаммов вируса и ослабления коллективного иммунитета», — заявил Поздняков.

