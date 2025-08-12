Россиянам раскрыли, кому положена прививка от менингококка в связи со вспышкой

Рост заболеваемости менингитом в России вызывает беспокойство, но по мнению эпидемиолога и заместителя президента РАО Геннадия Онищенко ситуация пока эпизодическая. В 2024 году зарегистрировано 600 случаев, в 2025 году уже 1200 — вспышки локальны, поэтому меры нужно принимать в затронутых регионах, а не в удалённых территориях вроде Чукотки или Якутии; Онищенко призвал прокуратуру и ответственные органы к активным действиям. В России есть двувалентная вакцина от менингита, включённая в календарь прививок по эпидемическим показаниям, её бесплатно вводят по рекомендации врача для групп риска и в очагах заражения.

Рост заболеваемости менингитом в России вызывает беспокойство, однако, по мнению эпидемиолога и заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, ситуация пока носит эпизодический характер. Об этом пишет Life.ru.

В 2024 году было зарегистрировано 600 случаев заболевания, а на текущий момент в 2025 году их количество уже достигло 1200. Это значительное увеличение, однако важно понимать, в каких регионах происходят вспышки и принимать меры на местах.

Онищенко подчеркнул, что если заболеваемость фиксируется в европейской части страны, то нецелесообразно предпринимать действия в таких удалённых регионах, как Чукотка или Якутия. Он призвал прокуратуру и ответственные органы к активным действиям в тех регионах, где наблюдается рост заболеваемости.

Кроме того, академик отметил, что в России существует двойная вакцина от менингита, которая включена в календарь прививок по эпидемическим показаниям. Это означает, что вакцинация проводится только по рекомендации врача для групп риска или в очагах заражения и осуществляется бесплатно.