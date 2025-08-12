Россиянам назвали способы выявить мошенничество при онлайн-покупках. Об этом сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».
Чтобы не стать жертвой обмана во время шопинга в сети следует обратить внимание на следующие подозрительные признаки:
Переход на неофициальные каналы связи. Например: «Для быстрого решения вопросов перейдите в WhatsApp». Мошенники избегают официальных платформ с историей переписки и защитой покупателей.
Запрос на перевод денег на личную карту. Пример: «Реквизиты для оплаты: Сбербанк 2202 2002… на имя Иванов И. И. «. Легальные магазины используют расчетные счета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Необходимость дополнительных «возвратных» платежей. После всевозможных «оплат страховок» последующие платежи блокируются под предлогом новых правил.
Нередко аферисты обещают мгновенно вернуть средства, но затем они «задерживаются».
Внезапное увеличение минимальной суммы вывода также должно насторожить пользователя. Когда платеж для возвращения денег становится все больше.
Частая смена реквизитов. Такой признак указывает на криминальные схемы вывода средств.
Блокировка возврата на этапе оформления. Мошенники уверяют, что вернуть оплату можно только после полного оформления заказа.
Отказ от альтернативных способов доставки. Например: «Мы работаем только с СДЭКом, другие службы доставки не используем». Ограничение выбора может быть способом контроля над покупателем.
Давление на срочность оплаты. Так мошенники не дают времени на проверку надежности контрагента.
Страховка как обязательный авансовый платеж. На деле же законная страховка оплачивается только при передаче груза.