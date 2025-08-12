Россиянам назвали способы выявить мошенничество при онлайн-покупках

Чтобы не стать жертвой обмана во время шопинга в сети следует обратить внимание на следующие подозрительные признаки: переход на неофициальные каналы связи. Например: «Для быстрого решения вопросов перейдите в WhatsApp». Мошенники избегают официальных платформ с историей переписки и защитой покупателей. Запрос на перевод денег на личную карту. Пример: «Реквизиты для оплаты: Сбербанк 2202 2002… на имя Иванов И. И. «. Легальные магазины используют расчетные счета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Необходимость дополнительных «возвратных» платежей.