Россиян предупредили, что ждет владельца заброшенного дачного участка

Депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил, что заброшенные участки приводят к сорнякам, вредителям, пожарам и снижают стоимость соседних участков. По закону правление СНТ при длительном отсутствии хозяина и неуплате взносов может взыскать задолженность через суд и в крайних случаях изъять землю. Чаплин призывает передавать такие участки тем, кто сможет их содержать, либо продавать, дарить или сдавать в аренду, чтобы избежать штрафов, судебных разбирательств и конфликтов.

Дачные участки требуют не только отдыха, но и постоянного ухода, иначе это может привести к серьезным последствиям как для владельца, так и для окружающих. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы и председателя Союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина.

Он подчеркнул, что заброшенные участки становятся потенциальными источниками проблем: они могут привести к распространению сорняков, вредителей и даже стать причиной пожаров, особенно в летний период.

Чаплин отметил, что неухоженная территория не только ухудшает внешний вид дачного массива, но и снижает стоимость соседних участков. В соответствии с действующим законодательством, если владелец долгое время не появляется на своем участке и не оплачивает членские взносы, правление садоводческого товарищества может обратиться в суд для взыскания задолженности. В крайних случаях возможно даже принудительное изъятие земли.

Депутат призвал владельцев, которые не могут ухаживать за своими участками, рассмотреть возможность передачи земли тем, кто сможет ее содержать. Это решение будет справедливым как для соседей, так и с точки зрения законодательства. Чаплин также рекомендовал дачникам поддерживать порядок на своих участках или рассмотреть варианты продажи, дарения или долгосрочной аренды.

«Это поможет избежать штрафов, судебных разбирательств и конфликтов с соседями», — заключил парламентарий.