Работающим пенсионерам хотят компенсировать пропущенные индексации пенсии

В Госдуме обсудили компенсацию упущенных индексаций работающим пенсионерам. С 1 января 2025 страховые пенсии работающих будут индексироваться исходя из суммы, которой они могли бы получать как неработающие, то есть прибавка учтёт пропущенные индексации. В примере пенсию с 19 527,94 руб. увеличат до 22 981,34 руб. при индексации 9,5%. При увольнении пересчитают индексации с 2016 года, сохранится августовское повышение, максимальная прибавка по перерасчёту 437,07 руб. Сергей Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию по фактическому росту цен.

В Госдуме России состоялось обсуждение механизма компенсации индексаций пенсий, которые были упущены работающими пенсионерами в период их трудовой деятельности. Это стало актуальным вопросом, так как в результате отсутствия индексаций возник разрыв между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров: последние получают больше, несмотря на возобновление индексации. Об этом пишет ТАСС.

Согласно предложенному механизму, начиная с 1 января 2025 года, страховые пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться не от текущей суммы, а от той, которую они могли бы получать в статусе неработающих. Это означает, что в 2025 году прибавка будет рассчитываться на основе полной суммы пенсии, включая все ранее пропущенные индексации.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов привел пример: работающий пенсионер, получающий 19 527,94 руб. в месяц, мог бы иметь пенсию в 36 351,59 руб., если бы не работал. Индексация в 2025 году составит 9,5%, что приведет к увеличению его дохода до 22 981,34 руб. в месяц. Ранее работающие пенсионеры не получали индексации до увольнения.

Гаврилов также отметил, что при увольнении пересчитываются все пропущенные индексации с 2016 года, что может привести к значительному увеличению пенсии. Кроме того, с 2025 года для работающих пенсионеров будет сохраняться августовское повышение пенсии, а максимальная прибавка по этому перерасчету составит 437,07 руб.

В свою очередь, Сергей Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий на основе текущего роста цен, а не прошлогодней инфляции.