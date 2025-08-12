Правительство РФ утвердило условия получения статуса ветерана боевых действий

Речь идет о гражданах, оборонявших прилегающие к зоне спецоперации территории. В число таких районов вошли Крым, Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик. «Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и участники добровольческих формирований, отражавшие вторжение в Курскую область, а также вооруженные провокации на указанных в перечне территориях, получили право на присвоение статуса ветерана боевых действий», — отметили в кабмине.

