Названы редкие и популярные имена новорожденных в Рязани в июле
Самыми редкими женскими именами стали Майя, Мия, Эмилия, Римма, Ульяна, Злата, Николь, Аделина, Милена. Чаще всего девочек называли Мирославами, Елизаветами и Варварами. Вторыми по популярности стали имена Вера, Мария и София. Мальчиков реже всего называли Адамами. Самыми популярными именами стали Александр и Тимофей. Вторыми по встречаемости — Артем и Илья. Всего в июле в МФЦ перинатального центра зарегистрировали 62 мальчиков и 41 девочку.

Фото: группа рязанского перинатального центра в «ВК»