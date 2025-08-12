На улице Урицкого в Рязани закроют движение транспорта
Движение транспорта закроют по улице Урицкого от дома № 24 до пересечения с улицей Есенина с 15:00 13 августа до 23:00 19 октября. Причина — ремонт теплотрассы. На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Администрация города призвала водителей учитывать информацию при планировании маршрута.
На улице Урицкого в Рязани закроют движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Движение транспорта закроют по улице Урицкого от дома № 24 до пересечения с улицей Есенина с 15:00 13 августа до 23:00 19 октября. Причина — ремонт теплотрассы.
На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
Администрация города призвала водителей учитывать информацию при планировании маршрута.