На улице Урицкого в Рязани закроют движение транспорта

Движение транспорта закроют по улице Урицкого от дома № 24 до пересечения с улицей Есенина с 15:00 13 августа до 23:00 19 октября. Причина — ремонт теплотрассы. На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Администрация города призвала водителей учитывать информацию при планировании маршрута.

