Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
21°
Срд, 13
23°
Чтв, 14
20°
ЦБ USD 79.87 0.2 13/08
ЦБ EUR 92.86 -0.09 13/08
Нал. USD 80.30 / 79.90 12/08 18:30
Нал. EUR 93.85 / 94.30 12/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
Вчера 13:15
774
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 165
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 557
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 844
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Минобороны РФ: Киев планирует сорвать российско-американские переговоры
По информации Минобороны России, власти Киева якобы планируют провокации для срыва российско‑американских переговоров 15 августа. В Чугуев доставили группу иностранных журналистов, а накануне саммита предполагают удар беспилотниками и ракетами по жилым районам и медучреждениям, чтобы создать жертвы и обвинить Россию. Минобороны также не исключает похожих провокаций в других населённых пунктах под контролем Киева.

Власти Киева, по информации Минобороны России, планируют провокации с целью срыва российско-американских переговоров, запланированных на 15 августа.

Согласно данным, полученным от нескольких источников, в город Чугуев Харьковской области была доставлена группа иностранных журналистов, которые якобы должны подготовить репортажи о жизни местных жителей в прифронтовой зоне. Минобороны России выразило опасения, что накануне саммита ВСУ могут произвести провокационный удар с использованием беспилотников и ракет по густонаселенным районам или медицинским учреждениям. Целью этих действий, как утверждается, является создание большого числа жертв среди мирного населения, а присутствующие журналисты должны будут зафиксировать последствия атаки.

Российская сторона считает, что ответственность за такой удар будет возложена на Вооруженные силы России, что направлено на формирование негативного медийного фона. Также не исключаются аналогичные провокации в других населенных пунктах, находящихся под контролем Киева.

Фото: ТАСС/ Александр Щербак