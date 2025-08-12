Минобороны РФ: Киев планирует сорвать российско-американские переговоры

По информации Минобороны России, власти Киева якобы планируют провокации для срыва российско‑американских переговоров 15 августа. В Чугуев доставили группу иностранных журналистов, а накануне саммита предполагают удар беспилотниками и ракетами по жилым районам и медучреждениям, чтобы создать жертвы и обвинить Россию. Минобороны также не исключает похожих провокаций в других населённых пунктах под контролем Киева.

Власти Киева, по информации Минобороны России, планируют провокации с целью срыва российско-американских переговоров, запланированных на 15 августа.

Согласно данным, полученным от нескольких источников, в город Чугуев Харьковской области была доставлена группа иностранных журналистов, которые якобы должны подготовить репортажи о жизни местных жителей в прифронтовой зоне. Минобороны России выразило опасения, что накануне саммита ВСУ могут произвести провокационный удар с использованием беспилотников и ракет по густонаселенным районам или медицинским учреждениям. Целью этих действий, как утверждается, является создание большого числа жертв среди мирного населения, а присутствующие журналисты должны будут зафиксировать последствия атаки.

Российская сторона считает, что ответственность за такой удар будет возложена на Вооруженные силы России, что направлено на формирование негативного медийного фона. Также не исключаются аналогичные провокации в других населенных пунктах, находящихся под контролем Киева.

Фото: ТАСС/ Александр Щербак