Инфляция в России в июле составила 8,8%

По итогам июля 2025 года инфляция в России составила 8,8%. Об этом пишет RT. Президент Владимир Путин назвал это снижение важным достижением для экономики страны. В ходе совещания по экономическим вопросам, проходившего в Кремле, Путин подчеркнул, что Центральный банк России ожидает, что к концу года инфляция снизится до уровня 6-7%.