Отмечается, что средняя зарплата в регионе сейчас составляет 67 тысяч рублей в месяц. Лидером рейтинга по часовой оплате стала вакансия курьера, которому готовы платить до 900 ₽ за час «на руки». Высокую ставку также предлагают сварщику — от 1 000 ₽ за час до вычета налогов. Кроме того, сюда же вошла вакансия водителя манипулятора — 650 ₽ за час «на руки».

Эксперты рассказали рязанцам, сколько можно зарабатывать за час и смену. Об этом пишет hh.ru.

Эксперты собрали список вакансий с самым высоким доходом в Рязанской области за день работы: