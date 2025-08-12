Эксперты рассказали рязанцам, сколько можно зарабатывать за час и смену
Эксперты рассказали рязанцам, сколько можно зарабатывать за час и смену. Об этом пишет hh.ru.
Отмечается, что средняя зарплата в регионе сейчас составляет 67 тысяч рублей в месяц.
Лидером рейтинга по часовой оплате стала вакансия курьера, которому готовы платить до 900 ₽ за час «на руки».
Высокую ставку также предлагают сварщику — от 1 000 ₽ за час до вычета налогов. Кроме того, сюда же вошла вакансия водителя манипулятора — 650 ₽ за час «на руки».
Эксперты собрали список вакансий с самым высоким доходом в Рязанской области за день работы:
- Сотрудник сортировочного центра, от 7 974 ₽ за смену;
- Швея, от 6 000 до 12 000 ₽;
- Начинающий упаковщик одежды, от 6 000 до 9 000 ₽;
- Электромонтер СЦБ, от 6 000 до 7 000;
- Работник фермы, от 6 000 ₽.