Четырем рязанцам ограничили подачу газа за долги.

Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» приостановили подачугазоснабжения в четырех домах Железнодорожного района Рязани. Общий долг этих потребителей составил 554 тысячи рублей.

Абоненты не оплачивали в полном размере потребленный газ, в связи счем, у каждого образовалась задолженность.

Кроме того, должники не допускали газовиков в домовладения дляпроведения работ по прекращению поставки газа. В связи с этим было принято решение провести работы по ограничению подачи газа на подводящих к домовладениям сетях.

Все отключения прошли в строгом соответствии с действующим законодательством. Теперь, чтобы восстановить газоснабжение в домах, потребителям помимо основной суммы задолженности за газ, предстоит оплатить стоимость работ по прекращению поставки газа и последующему подключению.

«Газпром межрегионгаз Рязань» настоятельно рекомендует не накапливать долги, а уже имеющиеся — оплатить.