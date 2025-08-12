Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
21°
Срд, 13
22°
Чтв, 14
21°
ЦБ USD 79.67 -0.11 12/08
ЦБ EUR 92.95 0.07 12/08
Нал. USD 80.30 / 79.70 12/08 16:00
Нал. EUR 93.92 / 94.30 12/08 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
Вчера 13:15
706
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 147
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 538
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 821
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Четырем рязанцам ограничили подачу газа за долги

Четырем рязанцам ограничили подачу газа за долги.

Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» приостановили подачугазоснабжения в четырех домах Железнодорожного района Рязани. Общий долг этих потребителей составил 554 тысячи рублей.

Абоненты не оплачивали в полном размере потребленный газ, в связи счем, у каждого образовалась задолженность.

Кроме того, должники не допускали газовиков в домовладения дляпроведения работ по прекращению поставки газа. В связи с этим было принято решение провести работы по ограничению подачи газа на подводящих к домовладениям сетях.

Все отключения прошли в строгом соответствии с действующим законодательством. Теперь, чтобы восстановить газоснабжение в домах, потребителям помимо основной суммы задолженности за газ, предстоит оплатить стоимость работ по прекращению поставки газа и последующему подключению.

«Газпром межрегионгаз Рязань» настоятельно рекомендует не накапливать долги, а уже имеющиеся — оплатить.