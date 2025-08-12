Рязань

Аграрии Ермишинского района собрали 17 786 тонн зерна
В Ермишинском районе продолжается уборка зерновых: из запланированных 9 786 га к 12 августа убрано 4 583 га (46,8%), собрано 17 786 т при средней урожайности 38,8 ц/га. Лидирует ООО Азеевское — 6 299 т, 46,6 ц/га, завершено 55% посевной площади. Начальник отдела сельского хозяйства Александр Панкратов поддержал хлеборобов и пожелал им удачной погоды для завершения уборки.

В Ермишинском районе продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур. По информации начальника отдела сельского хозяйства администрации района Александра Панкратова, в 2025 году аграриям предстоит убрать 9 786 гектаров. Об этом сообщает ИД «Пресса».

На 12 августа текущего года уже убрано 4 583 гектара, что составляет 46,8% от запланированного. Сбор составил 17 786 тонн зерновых, при средней урожайности 38,8 центнера с гектара.

Лидером по объемам намолота стало «ООО Азеевское», где было собрано 6 299 тонн зерна с урожайностью 46,6 центнера с гектара. Здесь аграрии уже завершили уборку 55% от посевной площади. Александр Панкратов выразил поддержку хлеборобам и пожелал им удачи в их нелегком труде, надеясь на ясную солнечную погоду, которая поможет завершить уборочную кампанию успешно.