48-летнего рязанца задержали за интимную переписку с несовершеннолетним

48-летнего рязанца задержали за интимную переписку с несовершеннолетним. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что в июле 2025 года подозреваемый в мессенджере вел интимную переписку с несовершеннолетним и отправлял ему «текстовые сообщения с непристойными предложениями».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются. Ведется сбор доказательств.