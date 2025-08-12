26 населенных пунктов в Рязанской области останутся без света 13 августа
Причина отключения — плановые ремонтные работы. С 09:00 до 17:00 света не будет в следующих населенных пунктах Клепиковского района: деревня Плишкино; деревня Первушкино; деревня Абрахово; деревня Барское; деревня Батыково; поселок Горки; деревня Дрошино; деревня Иваново; деревня Князево; деревня Корякино; деревня Левино II; деревня Лункино; поселок Ненашкино; деревня Подсвятье; деревня Траново; деревня Тюрвищи; село Ушмор; деревня Фролово; деревня Ханино; деревня Васильево; деревня Зыково; деревня Воронцово; деревня Иваково; деревня Ково; деревня Соломино; деревня Шаранино.
26 населенных пунктов в Клепиковском районе останутся без света 13 августа. Об этом сообщила райадминистрация в своих соцсетях.
Причина отключения — плановые ремонтные работы. С 09:00 до 17:00 света не будет в следующих населенных пунктах Клепиковского района:
- деревня Плишкино;
- деревня Первушкино;
- деревня Абрахово;
- деревня Барское;
- деревня Батыково;
- поселок Горки;
- деревня Дрошино;
- деревня Иваново;
- деревня Князево;
- деревня Корякино;
- деревня Левино II;
- деревня Лункино;
- поселок Ненашкино;
- деревня Подсвятье;
- деревня Траново;
- деревня Тюрвищи;
- село Ушмор;
- деревня Фролово;
- деревня Ханино;
- деревня Васильево;
- деревня Зыково;
- деревня Воронцово;
- деревня Иваково;
- деревня Ково;
- деревня Соломино;
- деревня Шаранино.