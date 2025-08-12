Рязань
26 населенных пунктов в Рязанской области останутся без света 13 августа
  • деревня Плишкино;
  • деревня Первушкино;
  • деревня Абрахово;
  • деревня Барское;
  • деревня Батыково;
  • поселок Горки;
  • деревня Дрошино;
  • деревня Иваново;
  • деревня Князево;
  • деревня Корякино;
  • деревня Левино II;
  • деревня Лункино;
  • поселок Ненашкино;
  • деревня Подсвятье;
  • деревня Траново;
  • деревня Тюрвищи;
  • село Ушмор;
  • деревня Фролово;
  • деревня Ханино;
  • деревня Васильево;
  • деревня Зыково;
  • деревня Воронцово;
  • деревня Иваково;
  • деревня Ково;
  • деревня Соломино;
  • деревня Шаранино.