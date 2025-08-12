26 населенных пунктов в Рязанской области останутся без света 13 августа

Причина отключения — плановые ремонтные работы. С 09:00 до 17:00 света не будет в следующих населенных пунктах Клепиковского района: деревня Плишкино; деревня Первушкино; деревня Абрахово; деревня Барское; деревня Батыково; поселок Горки; деревня Дрошино; деревня Иваново; деревня Князево; деревня Корякино; деревня Левино II; деревня Лункино; поселок Ненашкино; деревня Подсвятье; деревня Траново; деревня Тюрвищи; село Ушмор; деревня Фролово; деревня Ханино; деревня Васильево; деревня Зыково; деревня Воронцово; деревня Иваково; деревня Ково; деревня Соломино; деревня Шаранино.

26 населенных пунктов в Клепиковском районе останутся без света 13 августа. Об этом сообщила райадминистрация в своих соцсетях.

