24-летняя рязанка похитила накопления пожилой родственницы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 68-летняя жительница Сасова и рассказала, что после похода в банк обнаружила пропажу боле 370 тысяч рублей. Пенсионерка хранила карту дома, пользовалась ей сама и не совершала крупных покупок.

Выяснилось, что с потерпевшей жила ее молодая родственница вместе ребенком. Узнав, что у пожилой женщины накоплено более 500 тысяч рублей, злоумышленница тайно привязала этот счет к своему смартфону и стала тратить деньги на личные нужды, в том числе на путешествия.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы.