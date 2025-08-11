Виталий Артемов проверил капремонт теплотрасс в Рязани

Глава администрации Рязани Виталий Артемов проверил капремонт теплотрасс в городе. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба мэрии.
Отмечается, что один из самых важных участков, где проводят работы, — теплотрасса на Первомайском проспекте и улице Соборной. В районе Первомайского проспекта монтируют новую.
Виталий Артемов встретился с подрядчиком и обсудил вопросы увеличения темпов ремонта и количества бригад на объекте. Рабочие будут выполнять разные виды работ параллельно, чтобы успеть закончить их в срок. Ремонт ведется круглосуточно.
Также завершается капремонт теплотрассы на улице Гагарина. Как сообщил Виталий Артемов, коммуникации поменяли. Подрядчик приступает к благоустройству территории и восстановлению асфальта.
На улице Урицкого проводят земляные работы. Подрядчик вывозит песок, готовится к демонтажу старой теплотрассы.