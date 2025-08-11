Рязань
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
9 часов назад
402
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 083
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 482
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 733
Все публикации →
Виталий Артемов проверил капремонт теплотрасс в Рязани
