В Wildberries добавили возможность поделиться корзиной с другим пользователем

Теперь можно отправить ссылку или на QR-код на определенный список товаров или на всю корзину. Нововведение поможет также формировать вишлисты. Отмечается, что функция также поможет продавцам: они смогут использовать корзины для продвижения товаров через подборки у блогеров или создавать тематические подборки покупок.

