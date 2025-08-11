В сентябре надбавку к пенсии получат некоторые категории российских граждан

В сентябре в России повысят пенсии для ряда категорий, пишет ТАСС. Повышение коснётся инвалидов 1-й группы, достигших 80 лет, и пенсионеров, прекративших трудовую деятельность в августе. Фиксированная часть страховой пенсии удваивается с 8 907,70 до 17 815,40 руб. Доплаты: за уход +1 314 руб., для получающих госвыплату +1 377 руб.; для инвалидов 1-й группы с иждивенцами +2 969,23 руб. за каждого. Перерасчёты начинаются с первого дня месяца, следующего за изменением, поэтому новые суммы вступят в силу с сентября.

В сентябре в России ожидается повышение пенсий для ряда категорий граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина.

Увеличение коснется инвалидов первой группы, достигших 80-летнего возраста, а также пенсионеров, прекративших трудовую деятельность в августе.

Согласно новым правилам, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в августе, начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии с сентября. Вместо 8 907 рублей 70 копеек они будут получать 17 815 рублей 40 копеек. Эта сумма не включает дополнительные выплаты и районные коэффициенты. Также предусмотрено увеличение выплат для пенсионеров, за которыми оформлен уход — на 1 314 рублей в месяц, а для тех, кто получает государственную выплату, прибавка составит 1 377 рублей.

Говырин уточнил, что перерасчеты пенсий начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли юридически значимые изменения. Таким образом, новые доплаты вступят в силу с сентября.

Кроме того, инвалиды первой группы также смогут рассчитывать на удвоенную фиксированную часть своей пенсии. Для тех, кто имеет иждивенцев, сумма увеличится на 2 969 рублей 23 копейки на каждого нетрудоспособного члена семьи. Пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в августе, получат индексированную сумму пенсий автоматически, начиная с первого числа месяца после увольнения.