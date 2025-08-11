В Рязанском районе построят завод по производству автомобильной электроники

ИПП «Рязанский» пополнится новым резидентом. Соответствующее решение принято на Инвестиционном совете при Корпорации развития Рязанской области. Инвестиции в проект оценивают в 1 млрд рублей. На участке площадью около 1,5 гектара планируют построить современный завод с производственными помещениями общей площадью не менее 3,6 тыс. кв. метров. Он будет включать в себя четыре производственные линии, и позволит создать до 180 новых рабочих мест. Срок реализации проекта — 3 года.

Инвесторы подчеркивают, что проект стал логическим продолжением сотрудничества с крупнейшими автоконцернами, а также успешного опыта строительства крупного завода в Подмосковье.

Предприятие будет выпускать широкий спектр продукции, включая штатные мультимедийные системы для автомобилей, устройства видеорегистрации, телематические боксы (T-Box) и другие системы. Для обеспечения соответствия международным стандартам качества планируется частичная автоматизация производства.

Открытие нового завода положительно скажется на социальной и экономической сфере региона.