Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
3 часа назад
231
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 063
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 457
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 704
В Рязанском районе построят завод по производству автомобильной электроники
ИПП «Рязанский» пополнится новым резидентом. Соответствующее решение принято на Инвестиционном совете при Корпорации развития Рязанской области. Инвестиции в проект оценивают в 1 млрд рублей. На участке площадью около 1,5 гектара планируют построить современный завод с производственными помещениями общей площадью не менее 3,6 тыс. кв. метров. Он будет включать в себя четыре производственные линии, и позволит создать до 180 новых рабочих мест. Срок реализации проекта — 3 года.

ИПП «Рязанский» пополнится новым резидентом, планирующим строительство завода по производству автомобильной электроники. Соответствующее решение принято на Инвестиционном совете при Корпорации развития Рязанской области.

Инвестиции в проект оценивают в 1 млрд рублей. На участке площадью около 1,5 гектара планируют построить современный завод с производственными помещениями общей площадью не менее 3,6 тыс. кв. метров. Он будет включать в себя четыре производственные линии, и позволит создать до 180 новых рабочих мест. Срок реализации проекта — 3 года.

Инвесторы подчеркивают, что проект стал логическим продолжением сотрудничества с крупнейшими автоконцернами, а также успешного опыта строительства крупного завода в Подмосковье.

Предприятие будет выпускать широкий спектр продукции, включая штатные мультимедийные системы для автомобилей, устройства видеорегистрации, телематические боксы (T-Box) и другие системы. Для обеспечения соответствия международным стандартам качества планируется частичная автоматизация производства.

Открытие нового завода положительно скажется на социальной и экономической сфере региона.