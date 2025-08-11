В рязанской ОКБ установили новый аппарат для диагностики остеопороза

В рязанской ОКБ установили новый аппарат для диагностики остеопороза. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава в своих соцсетях 11 августа.

В ОКБ появился современный остеоденситометр — аппарат для рентгеновской костной денситометрии [метод диагностики, который позволяет измерить плотность костной ткани с помощью лучевых технологий]. Отмечается, что он позволяет точно оценить плотность костной ткани и выявить остеопороз на ранней стадии.