В Рязанской области завершился фестиваль «Небо России»

Фестиваль прошел с 8 по 10 августа на берегу Спасского затона реки Оки, в 60 километрах от Рязани. Для гостей были представлены музыкальные выступления, мастер-классы, ярмарки, фотозоны. Главным событием фестиваля стало вечернее свечение аэростатов.