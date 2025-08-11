В Рязанской области завершился фестиваль «Небо России»
В Рязанской области завершился фестиваль «Небо России». Об этом сообщили организаторы в своих соцсетях.
Фестиваль прошел с 8 по 10 августа на берегу Спасского затона реки Оки, в 60 километрах от Рязани. Для гостей были представлены музыкальные выступления, мастер-классы, ярмарки, фотозоны.
Главным событием фестиваля стало вечернее свечение аэростатов.
Фото: Telegram-канал Федерации воздухоплавания Рязанской области