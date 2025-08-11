Рязань
В Рязанской области за минувшую неделю устранили 27 пожаров
С 4 по 10 августа ликвидировано 24 техногенных возгорания, 13 загораний травы и мусора. Огонь уничтожил и повредил 10 строений и 4 автомобиля. Среди людей никто не пострадал. Также спасатели 23 раза участвовали в устранении последствий ДТП.

В Рязанской области за минувшую неделю устранили 27 пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

С 4 по 10 августа ликвидировано 24 техногенных возгорания, 13 загораний травы и мусора.

Огонь уничтожил и повредил 10 строений и 4 автомобиля. Среди людей никто не пострадал.

Также спасатели 23 раза участвовали в устранении последствий ДТП.