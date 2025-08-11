В Рязанской области за минувшую неделю устранили 27 пожаров

С 4 по 10 августа ликвидировано 24 техногенных возгорания, 13 загораний травы и мусора. Огонь уничтожил и повредил 10 строений и 4 автомобиля. Среди людей никто не пострадал. Также спасатели 23 раза участвовали в устранении последствий ДТП.