В Рязанской области пьяный мужчина напал на полицейского

Следствием установлено, что подозреваемый был пьян и на улице в Шиловском районе нецензурно высказывался. Жители обратились в правоохранительные органы. На место прибыл полицейский. Подозреваемый причинил ему телесные повреждения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ продолжается.

45-летнего жителя Шиловского района заподозрили в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону 11 августа.

