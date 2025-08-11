Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 11
21°
Втр, 12
22°
Срд, 13
22°
ЦБ USD 79.67 -0.11 12/08
ЦБ EUR 92.95 0.07 12/08
Нал. USD 80.65 / 79.80 11/08 18:25
Нал. EUR 94.00 / 95.00 11/08 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
6 часов назад
328
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 073
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 472
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 716
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области пьяный мужчина напал на полицейского
Следствием установлено, что подозреваемый был пьян и на улице в Шиловском районе нецензурно высказывался. Жители обратились в правоохранительные органы. На место прибыл полицейский. Подозреваемый причинил ему телесные повреждения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ продолжается.

45-летнего жителя Шиловского района заподозрили в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону 11 августа.

Следствием установлено, что подозреваемый был пьян и на улице в Шиловском районе нецензурно высказывался. Жители обратились в правоохранительные органы. На место прибыл полицейский. Подозреваемый причинил ему телесные повреждения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.

Расследование уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ продолжается.