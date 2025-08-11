В Рязанской области произошло массовое ДТП

Авария случилась 10 августа в Михайловском районе на 234 километре трассы Р-22 «Каспий». Судя по кадрам, столкнулись Opel Astra, «ГАЗель», Opel Zafira и Volkswagen. Первый автомобиль оказался кузовом грузовика. Машины получили серьезные повреждения. О пострадавших неизвестно. На месте работала полиция. Участники ДТП попросили откликнуться свидетелей происшествия.