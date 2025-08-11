В Рязанской области поймали пьяного водителя «Нивы»

Инцидент произошел ночью в Сасове Полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2121 «Нива», за рулем которого находился нетрезвый 36-летний водитель. Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат показал 0,795 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Мужчине грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.